Le pedine del Monopoly al voto, in campo anche le botteghe storiche milanesi

Dal lontano 1935 a oggi ha conquistato più di 1 miliardo di giocatori in ben 114 Paesi. È il mitico Monopoly, un’icona pop, il gioco in scatola per antonomasia, il preferito dalle famiglie, il più venduto e giocato in assoluto, l’unico che continua ad appassionare e coinvolgere proprio tutti, tanto da permettere alla miriade di giocatori di scegliere una nuova formazione di pedine. Dal 29 aprile al 20 maggio, infatti, su Monopolytokenvote.com è possibile votare per stabilire quale 'pedina storica' far rientrare nell’iconica scatola a scapito di una pedina già presente nel gioco. Carriola, Ditale, Ferro da stiro, Fantino a cavallo, Stivale e Sacco di Soldi sono gli aspiranti candidati che si sfideranno nella prima campagna elettorale globale più divertente di sempre per contendersi il posto di una tra le pedine dell’edizione classica, ovvero Cane Scottie, Gatto Hazel, Nave, Pinguino, Paperella, Cilindro, T-Rex e Macchina da corsa. Solo una di queste lascerà il posto alla vincitrice, che tornerà a tutti gli effetti da protagonista nella nuova classica edizione del Monopoly che arriverà nel 2023.

Ma questa partita elettorale non si giocherà solo online. A sostegno delle varie pedine candidate ci saranno rinomati esercizi commerciali e alberghi storici ubicati tra le più famose vie e piazze di Milano che da sempre occupano un posto d’onore nel leggendario tabellone Monopoly, il primo e unico gioco in scatola dall’animo meneghino. Grazie anche alla collaborazione con l’Associazione Botteghe Storiche di Lombardia - Confesercenti, a scendere in campo per sostenere la Carriola ci sarà la centralissima Caffetteria Dante, che da decenni si affaccia sull’omonima via e che sul tabellone corrisponde alla Proprietà Arancione Piazza Dante. “Prendi la vita con leggerezza, vota Carriola!”, ecco lo slogan che spicca sul loro simpatico manifesto che invita i numerosissimi passanti a supportare la pedina del cuore con un velocissimo voto su Monopolytokenvote.com. Proprio come farà il Signor Alberto con lo Stivale nel suo Colorificio Vercellese di Via Raffaello Sanzio (nel gioco Proprietà Arancione Corso Raffaello): con il motto “Vota lo Stivale! Insieme andremo lontano…” farà di certo votare tutti i suoi clienti.

Nel quartiere adiacente, in Piazza Vesuvio (sul tabellone Viale Vesuvio), oltre a gustare i piatti tradizionali della cucina milanese, nell’Osteria del Balabiott si potrà votare per il Sacco di Soldi, la réclame la dice tutta: “è l’unico peso sulle spalle che ti promettiamo!”. Il supporter del Ditale - “per una vita a misura dei tuoi sogni” - sarà invece il team della Sala Biliardi Euro Jolly di Via Cristoforo Colombo, che sul tabellone del Monopoly è la Proprietà Verde Largo Colombo. Tra le vie milanesi più centrali, adiacente al Teatro della Scala, ecco - proprio come nel tabellone - la nota Via Verdi: qui l’Ottica Bergomi inviterà tutti a votare il Ferro da stiro, “per dare al mondo la giusta piega”. Per finire, l’endorser del Fantino a cavallo: la pedina da votare per “superare insieme gli ostacoli” può contare sul sostegno del Montebianco Mokinba Hotels di Via Monte Rosa (nel gioco Viale Monterosa).

Posti 'sinceri', come vengono ultimamente definiti dai millennial. Luoghi unici che rievocano ricordi positivi, insegne storiche che fanno rivivere momenti indimenticabili e fanno riaffiorare quelle stesse belle sensazioni di una sana partita a Monopoly con tutta la famiglia. Tra manifesti, schede elettorali, facsimili, adesivi e spillette promozionali, si respirerà l’aria tipica delle campagne elettorali di una volta. Ai voti dunque, con pochi click su Monopolytokenvote.com è già possibile sostenere la pedina del cuore: la più votata verrà svelata a tutto il mondo il 31 maggio.