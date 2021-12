Le piattaforme social al centro dei nuovi trend finanziari dell’economia

In collaborazione linkjuice



La pandemia ha cambiato il rapporto con la tecnologia digitale. Se prima internet era adoperato solo dai giovani o da pochi altri ora non è più così e sono sempre di più quanti utilizzano i social quotidianamente.

Un trend che ha visto ripercussioni importanti anche sull’economia con i dati del 2020 che parlano chiaro. La crescita delle attività che vedono la partecipazione dei content creator è stata esponenziale e piattaforme come Twitch, Youtube, Patreon e Onlyfans hanno visto nell’ultimo anno un +70%. La produzione di content marketing ha registrato un tasso positivo dell’84% negli ultimi due anni con una media di un marchio su quattro che vede la collaborazione con gli influencer in modo da alimentare l’interesse della propria community di riferimento.

Numeri che parlano da sé e che vedono al centro una questione cruciale: quella della privacy. Le piattaforme hanno dimostrato quanto sia fondamentale la collaborazione con i content creator ma, allo stesso tempo, si trovano a fare i conti con i pagamenti online che richiedono la necessità di fornire i propri dati personali dove, tuttavia, non tutti desiderano farlo.

Una soluzione in tal senso arriva da due trend anch’essi in ascesa: il mercato NFT e le criptovalute, quest’ultime caratterizzate da una crescita del +300% nel 2020 grazie a una considerazione migliore da parte dei mercati finanziari. Tra le piattaforme più innovative e sicure c’è happyfans.club, il primo social network che vede al suo interno l’adozione esclusiva della blockchain e interagisce con tutti e tre i flussi di cassa, ovvero criptovalute, content creator e marketplace NFT, catalizzandoli attraverso il suo token $ Happy nativo. Una soluzione che permette di tutelare in maniera esaustiva la privacy di tutti i partecipanti e garantisce un sistema di pagamento sicuro sotto tutti i punti di vista.

I vantaggi di HappyFans

HappyFans fornisce soluzioni concrete rispetto alle problematiche connesse alla privacy nel mondo social e online in generale. Il primo vantaggio è quello che si può effettuare il login senza lasciare i propri dati personali (non sono richiesti nome, utente e password), dal momento che questa procedura è effettuata tramite l’innovativo sistema NFT.

HappyFans, inoltre, presenta una distribuzione costante delle commissioni su tutti gli utenti, altro problema delle normali piattaforme, grazie sempre al suo token nativo il quale viene impiegato in un sistema di premi. A contribuire alla privacy e ai problemi legati al pagamento influisce positivamente l’uso delle criptovalute e della blockchain, una pratica funzionale sia agli utenti sia agli influencer che scelgono il network.

Gli utenti hanno, pertanto, l’opportunità di acquistare NFT, contenuti unici predisposti dal proprio artista preferito o influencer, instaurando così un rapporto più personale. A loro volta i content creator riescono a monetizzare efficacemente tramite la piattaforma

secondo l’asta o la vendita diretta degli NFT, elaborando contenuti esclusivi per i propri follower o predisponendoli tramite abbonamento.

HappyFans è, quindi, una piattaforma 100% digitale e user friendly, davvero alla portata ma, soprattutto, rispettosa della privacy di chi la sceglie. Una soluzione efficace e destinata a conoscere ulteriore diffusione.