Da sempre formazione e orientamento dei giovani sono parte integrante della mission di Fondazione Geometri. Per tale motivo la Fondazione organizza spesso attività di informazione, orientamento e promozione in collaborazione con agenzie creative e di digital advertising.

Tra le più recenti attività di orientamento di Fondazione Geometri ne citiamo due. Nel primo caso si è affidata a ZooCoom, creative media agency focalizzata specie su Gen Z e Millenials, per il progetto Attivazione, volto a illustrare ai più giovani, in particolare gli studenti di terza media, le caratteristiche e le potenzialità a livello formativo e di sbocchi professionali dell'Istituto Tecnico settore tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT). Nello specifico il progetto, oltre a raccontare con una strategia social dedicata le caratteristiche del CAT agli studenti, ha suggerito un test di orientamento promosso dalla Fondazione Geometri e validato dall'Università La Sapienza di Roma, prima di intraprendere la scelta della scuola superiore. Il progetto si è articolato su diversi canali social. Su Instagram sono stati pubblicati diversi contenuti in formato post, video, story e reel con al centro il tema della scelta della scuola superiore e le caratteristiche del CAT.

Nel complesso il progetto ha permesso di coinvolgere un numero importante di utenti in target (oltre 1,3 milioni), ovvero le nuove generazioni di studenti con cui la Fondazione Geometri ha potuto instaurare un dialogo formativo interessante e coinvolgente.

Nel secondo caso la Fondazione Geometri ha affidato all'agenzia di digital advertising Zampe Diverse la realizzazione di una campagna social advertising su Instagram e Facebook, incentrata sul ruolo strategico dei geometri nell'attuale e futuro contesto produttivo e socio-economico del nostro Paese. Un concept declinato in tre diversi headline “Geometra. Un lavoro da supereroi”, “Il futuro è nelle sue mani” e “Costruisci una carriera a prova di futuro”, postati sulla pagina Facebook e Instagram di Georientiamoci, il progetto didattico promosso da Fondazione Geometri per gli studenti di classi terze di scuole secondarie. La campagna è stata impostata su due diversi target di riferimento: genitori e ragazzi. Anche in questo caso i risultati ottenuti sono stati di indubbio valore. Oltre 8,2 milioni di impression ovvero di visualizzazioni della campagna, quasi 3 milioni di utenti raggiunti e quasi 23 mila clic su link con landing page dedicata per ciascuna declinazione della campagna.