Le politiche di CSR di ALD Automotive Italia

ALD Automotive Italia ha definito un approccio di sostenibilità che comprende una serie di obiettivi extra-finanziari per il 2025 nell’ambito di “Move for Good”

ALD Automotive Italia, azienda leader internazionale nelle soluzioni di mobilità sostenibile e nel noleggio a lungo termine, ha definito un nuovo approccio di sostenibilità che comprende una serie di obiettivi extra-finanziari per il 2025 volti a favorire la sua strategia di CSR.

ALD Automotive Italia si propone progetti ambiziosi in tema di politica CSR.

ALD Automotive Italia ha voluto subito far partire l’anno con una iniziativa di team building solidale in collaborazione con l’associazione ARPJTetto.

Coem ultimo progetto questo dicembre ALD Automotive Italia ha visto protagonista il Top Management dell’azienda con l’organizzazione internazionale no profit “Rise Against Hunger” relativo alla raccolta di cibo e l’allestimento di doni alimentari da distribuire sul territorio in occasione delle feste natalizie.

L'azienda sta però portando avanti altri progetti importanti tra cui mantenere vivo il focus sulle tematiche della Diversity & Inclusion. ALD Automotive Italia ha rinnovato, ad esempio, la propria adesione a Valore D e PWN, entrambi Associazioni impegnate nella diffusione di una cultura inclusiva, e contro le differenze di genere.

Sul fronte della transizione energetica ALD rinnova il proprio impegno ambientale attraverso un utilizzo efficiente e sostenibile delle risorse a disposizione.

Con questo progetto ALD acquista energia unicamente proveniente da fonti al 100% rinnovabili ed incentivando l’utilizzo da parte dei propri dipendenti di auto green, grazie soprattutto alla presenza all’interno della sede di Roma di 62 prese di ricarica elettriche.

“Il 2022 è stato un anno particolarmente intenso per ALD Automotive Italia. Ci siamo impegnati molto per raggiungere gli obiettivi della nostra strategia “Move for Good”, ha dichiarato Veronica Spanu, HR, Facility & CSR Director di ALD Automotive Italia. “Tutti i progetti che abbiamo avviato fino ad oggi hanno coinvolto la nostra squadra per intero, dai dipendenti al top management. Supportare le famiglie in situazioni di disagio, continuare ad impegnarci sui temi ambientali per ridurre il nostro impatto, e tenere alta l’attenzione sui temi della Diversity & Inclusion, sono tra i principali pilastri delle nostre politiche di CSR. Siamo fieri di poter dire che, grazie ad un impegno costante e quotidiano, abbiamo costruito un percorso che rappresenta un importante punto di partenza, perché gli obiettivi che ci poniamo per quest’anno sono ancora più sfidanti e ambiziosi”.