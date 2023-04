Le power station EP600 e AC500 di BLUETTI vincono il Red Dot Design Award 2023

Milano, 18/04/2023. BLUETTI, fornitore leader di power station portatili, è orgogliosa di annunciare che i suoi prodotti EP600 e AC500 hanno vinto il prestigioso Red Dot Design Award 2023. Il concorso premia lo straordinario design dei due prodotti e riconosce l'innovazione e l'eccellenza del team di progettazione BLUETTI.

Il Red Dot Design Award è uno dei concorsi di design più rinomati al mondo e attira migliaia di candidature da diversi Paesi e settori. Il riconoscimento premia i prodotti che possiedono un design, una qualità e un'innovazione eccezionali. La vittoria del premio è un risultato importante per BLUETTI e testimonia l'impegno dell'azienda nel creare prodotti non solo funzionali ma anche esteticamente gradevoli.

I modelli EP600&B500 sono l'ultima innovazione di BLUETTI in materia di sistemi di accumulo energetico (ESS) che utilizzano l'energia solare per fornire energia pulita e affidabile alle famiglie. È progettato per l'uso on-grid o off-grid con un'installazione facile (non è necessario il montaggio a parete) e un funzionamento semplice. Con un design modulare elegante e pratico e una tecnologia all'avanguardia, è la soluzione perfetta per raggiungere l'indipendenza energetica in modo sostenibile.

AC500&B300S è una stazione di alimentazione modulare per il backup domestico o la vita off-grid. Adotta batterie LiFePo4 affidabili, prive di metalli pesanti nocivi, e una tecnologia avanzata che consente la ricarica rapida, la funzione split phase e la protezione UPS. Presenta un design semplice ed estetico e prestazioni superiori, un vero connubio tra funzionalità e design.

James Ray, portavoce di BLUETTI, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aver vinto il Red Dot Design Award 2023 […] il nostro team di progettisti ha lavorato instancabilmente per creare prodotti non solo performanti ma anche belli da vedere. Vincere questo premio è una testimonianza del loro duro lavoro e della loro dedizione e siamo orgogliosi dei risultati ottenuti”.

BLUETTI ha vinto questo premio diverse volte per i suoi prodotti energetici innovativi ed ecologici. Innovazione, sostenibilità ed eccellenza sono scritte nel suo DNA. L'EP600 e l'AC500 sono attualmente disponibili per l'acquisto sul sito web di BLUETTI e sono coperti da una garanzia di 10 e 4 anni.

Su BLUETTI

Fin dall'inizio, BLUETTI ha cercato di restare fedele a un futuro sostenibile attraverso soluzioni di accumulo di energia sostenibile per uso interno ed esterno, offrendo un'esperienza ecologica eccezionale per le nostre case e per il pianeta. Ecco perché BLUETTI è presente in oltre 70 Paesi e gode della fiducia di milioni di clienti in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitate il sito BLUETTI online https://it.bluettipower.eu/.

