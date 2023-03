Le ragioni del cuore secondo Prada

Meno rigore e più emozione. Una forma d’amore nella quale la sensualità è ingentilita e la poesia del quotidiano emerge anche dalle piccole cose. Come l’odore dei fiori che pervade l’aria allo show di Prada, dove per il prossimo autunno inverno Raf Simons e Miuccia Prada partono dalle uniformi delle infermiere per raccontare il loro ideale di bellezza. “Si pensa che nella moda solo il glamour sia importante, ma io odio questa concezione, l’ho sempre combattuta - afferma la stilista -. La ricerca della bellezza in ogni dove e in qualunque forma è alla base di questa collezione. Ci siamo ispirati alle uniformi che rappresentano la cura, come quelle delle infermiere, perché occuparsi degli altri è una cosa bellissima. Volevamo trasformare queste uniformi da simboli di cura a simboli di bellezza”.

La realtà, spiega Miuccia Prada, “è ricca. La vita reale è molto più ricca di qualsiasi fantasia ed è quindi più importante. Per me, il vero significato di ciò che facciamo è dare importanza alla quotidianità, perché la vita di tutti i giorni merita cose belle e ogni singolo giorno vale”. Più addolcita rispetto a quella intravista sulla passerella maschile di gennaio e meno rigorosa, l’uniforme per lei diventa sensuale, mentre gli abiti da sposa, simbolo dell’amore per eccellenza, si trasformano in capo da tutti i giorni con le gonne ricamate con fiori origami che richiamano le decorazioni floreali che scendono dal soffitto durante lo show. Le silhouette vagamente anni ‘50, la sensualità sottotraccia presente in molto capi della collezione si accompagnano alle note di Roxy Music e The Kinks. Un flair molto concettuale, very Prada.

“Questa collezione è ispirata all’idea di bellezza - sottolinea Raf Simons -. Ma ogni volta, quando affrontiamo un tema io e Miuccia cerchiamo di uscire dallo schema tipico. L’idea di bellezza da cui siamo stati attratti era sinonimo di attenzione, di cura e delle uniformi associate a questi concetti, perché le persone che si prendono cura degli altri sono le più importanti. Torniamo sempre alle persone, è una questione di responsabilità”.

Le uniformi, spiega, legate al lavoro di tutti i giorni, “sono spesso viste come indumenti di poco conto, non degni di considerazione”. In questa collezione invece “vogliamo celebrarle dando loro l'importanza che meritano, perché sono capi importanti, le persone che li indossano sono importanti, i loro gesti sono importanti, così come le loro vite”. Nella collezione, fa notare lo stilista belga, “troviamo anche l’opposto: indumenti riservati o creati per un’occasione speciale, come gli abiti da sposa, che diventano capi quotidiani. In fondo, perché si dovrebbe celebrare l’amore solo per un giorno?” (di Federica Mochi)