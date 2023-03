Le restrizioni cinesi sui vini australiani potrebbero essere allentate

A riportarlo il magazine online Vino Joy che cita anche un rapporto di Bloomberg secondo il quale tra i due paesi sembra esserci una certa euforia per l’eventuale ripresa delle esportazioni. Il mese scorso il Ministro degli Esteri australiano Penny Wong ha visitato la Cina in occasione delle celebrazioni del 50° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due paesi, comunicando la ripresa delle importazioni di carbone dall'Australia, in precedenza vietate.

Hans Hendrischke, professore di economia e gestione cinese all'Università di Sydney, ha dichiarato a Bloomberg che le restrizioni cinesi sui prodotti australiani, tra cui il vino, potrebbero essere gradualmente allentate. Al momento però non c’è ancora alcuna indicazione sui tempi.

Da quando la Cina ha imposto dazi fino al 218% sui vini australiani, le esportazioni annuali da 1,2 miliardi di dollari australiani sono precipitate a poco più di 200 milioni di dollari australiani. Le pesanti tariffe imposte che dovrebbero durare fino al 2026 hanno contratto le importazioni di vino dalla Cina e creato un surplus di vini australiani.

Il direttore di Wine Australia e amministratore delegato di Taylors Wines, Mitchell Taylor, ha dichiarato infatti un eccesso di offerta che sta colpendo il settore. “Ci vuole molto tempo per pianificare questi mercati e quindi per produrre i vini, in particolare i vini rossi, che i cinesi amano”. Anche se l’Australia ha diversificato l’export, con l'avvicinarsi della vendemmia 2023 i viticoltori lamentano un surplus di uve che probabilmente saranno lasciate in vigna ad appassire.

Lee McLean, direttore dell'associazione industriale Australian Grape & Wine, mette in guardia e sottolinea l'importanza di mantenere valide alternative di mercato. “La diversificazione del mercato deve continuare. Non vogliamo entrare in una situazione in cui dipendiamo troppo da un solo mercato".

Adnkronos - Vendemmie