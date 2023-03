Le Rosemarine, Rosa Floris: “Costa Smeralda, è grande l’interesse della finanza internazionale per la compravendita di ville di lusso”

La fondatrice della storica agenzia immobiliare evidenzia la crescita della ricerca di immobili da parte di fondi d’investimento nella nota località del nord Sardegna.

Porto Cervo, 3/03/2023. Non accenna a diminuire l’interesse della finanza internazionale per la Costa Smeralda, la località fondata nel 1960 dal Principe Karim Aga Khan e ancora oggi centro mondiale dell’imprenditoria e del business. L’attrattiva esercitata dal nord est della Sardegna la si denota attraverso la crescita delle richieste di consulenza in arrivo alle agenzie immobiliari, che svolgono un ruolo prezioso nella compravendita delle ville di lusso. “Gli immobili della Costa Smeralda afferiscono a un segmento rivolto ai grandi gruppi industriali e a privati con grande disponibilità, un mercato che non va mai in crisi come quello dei diamanti”, evidenzia Rosa Floris, responsabile dell’immobiliare Le Rosemarine, con esperienza quarantennale nella località sarda. Malgrado le tensioni internazionali e la mancata presenza degli investitori russi, si nota una tendenza alla crescita delle richieste da parte di altri segmenti economici internazionali, che ancora concentrano le proprie risorse proprio nella costa nord est della Sardegna. L’imprenditrice sarda opera in un settore di nicchia: la Costa Smeralda è stata ideata in uno spazio strategicamente rilevante, immerso nella natura incontaminata e costruito nel pieno rispetto dell’ambiente circostante. Qualità intrinseche che nel corso di 60 anni di storia hanno permesso l’arrivo degli esponenti più importanti della finanza, che tra Porto Cervo e Porto Rotondo possono confrontarsi nel totale rispetto della privacy. “È questo che viene ricercato: un ambiente positivo per lo svolgimento degli affari e la serenità di spazi eleganti con tutti i comfort”, aggiunge Alessio Loi, che affianca Rosa Floris dal 2008. “Non a caso, il 70% delle strutture presenti in Costa Smeralda sono di proprietà di grandi gruppi industriali e usate a scopo di rappresentanza”. Immobiliare Le Rosemarine offre servizi di consulenza per la compravendita degli immobili, ma anche per l’affitto delle ville di lusso e per lo svolgimento delle vacanze in totale relax. Grazie alla vasta rete di collaboratori professionisti del settore, l’immobiliare di Rosa Floris opera con riservatezza e attenzione ai minimi dettagli, supportando compratori e venditori nel processo di acquisizione delle ville di lusso della Costa Smeralda, protagonista indiscussa degli affari internazionali.

Sito web: https://www.immobiliarelerosemarine.com/