Le sfide per la nuova Commissione Ue e le incognite politiche

I due semestri di presidenza del 2025 toccano prima alla Polonia e poi alla Danimarca. La Commissione von der Leyen-bis è in carica da due mesi e ha stabilito le priorità per quest’anno: competitività, sostenibilità, difesa, sicurezza e tecnologia digitale. Sul piano operativo sono arrivati i primi passi, partendo dal settore che più degli altri sta soffrendo le conseguenze delle transizioni in atto: Von der Leyen ha annunciato per il prossimo 5 marzo la presentazione del piano industriale comunitario per l'industria dell'automobile. Bruxelles, in particolare, riconosce l'urgente necessità di adottare misure che proteggano l'industria automobilistica europea e ne garantiscano il futuro. Il 2024 è stato infatti l’anno in cui è crollato il castello della transizione ai veicoli elettrici. In Europa sia Volkswagen che Stellantis hanno disegnato scenari foschi, e quest’anno si parlerà molto delle multe per chi sfora i limiti alle emissioni, stimate dall’Acea, l’associazione dei costruttori europei, in 16 miliardi di euro. Lo sviluppo dei temi sul tavolo, gli stessi trattati da Mario Draghi nel suo rapporto sul futuro della competitività europea, dipenderà dalla capacità dell’Unione europea di finanziare i nuovi piani di azione. La strada principale appare quella tracciata con il Next generation Ue. Se sembra difficile estenderne la scadenza, fissata a fine 2026 e derivata da un accordo unanime dei Paesi, è probabile che prima di tale data si possa ragionare sull’ipotesi di fondi comuni per finanziare obiettivi comuni. In particolare, nel dibattito pubblico si fa riferimento alla creazione di un fondo sovrano europeo. Un ulteriore passo in avanti nella costruzione di una Unione europea più forte sul piano economico sarebbe quello di un mercato unico dei capitali: è una sfida e al momento ci sono alcuni Paesi riluttanti, che difendono le caratteristiche proprio sistema finanziario e bancario, ma la Commissione Europea che si è insediata da poco può fare in passi avanti in questa direzione. Tutto dipenderà però dall’evoluzione del quadro politico, su cui gravano diverse incognite, a partire dalla tenuta della maggioranza che sostiene la Commissione, e dallo stato di salute, per ora debole, del tradizionale asse franco-tedesco. In Germania le elezioni anticipate si terranno il 23 febbraio, dopo la fine della coalizione semaforo che sosteneva il cancelliere Olaf Scholz. Il paese andrà al voto in un clima teso: l’economia è in difficoltà e la ferita dell’attentato di Magdeburgo è ancora fresca. Il favorito è il conservatore Frederich Merz, candidato della Cdu/Csu, ma dovrà trovare qualcuno con cui governare, e non sarà un negoziato facile tanto più dopo il suo tentativo, fallito, di approvare una stretta sui migranti con il sostegno dell’estrema destra. Contestato da molti per l’apertura inedita al partito di estrema destra AfD, l’iniziativa è stata infatti bocciata dal Bundestag. Proprio a risultatidi AfD sono puntati gli occhi, considerando i consensi raccolti negli ultimi anni soprattutto nella ex Germania Est e il sostegno non solo mediatico di Elon Musk. In Francia, invece, non dovrebbero esserci in teoria elezioni durante il 2025, con il mandato del presidente Emmanuel Macron che scade nel 2027. In pratica però a partire da giugno, quando saranno passati i 12 mesi previsti dalla Costituzione dall’ultimo scioglimento delle Camere, i francesi potrebbero tornare al voto se il precario governo Bayrou dovesse cadere sotto i colpi incrociati di Marine Le Pen e Jean-Luc Mélenchon.