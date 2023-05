Le storie dell’arte: con The Art Post Blog vi racconto la mia passione

Venezia, 3 maggio 2023.I blog nascono ormai alcuni decenni fa, inizialmente come veri e propri diari in rete. Oggi l’offerta si è ampliata e diversificata, tanto che molti blog sono particolarmente utili per cercare notizie e informazioni di vario genere.

All’interno di questo panorama è nato The Art Post Blog, non solo un diario in rete, ma un contenitore di suggerimenti per chi ama l’arte e intende conoscere meglio le proposte disponibili sul territorio.

Una passione che diventa una professione

The Art Post Blog è il mezzo di comunicazione di Caterina, a suo stesso dire “un’amante dell’arte, un’instancabile visitatrice di mostre, un’insaziabile esploratrice di musei, una curiosa turista di città d’arte”.

Caterina vive in Veneto, non lontano da Venezia, vanta una laurea in storia dell’arte e per molti anni ha lavorato proprio in ambito museale. Il suo blog ci racconta le sue avventure in giro per l’Italia, alla ricerca degli eventi presenti lungo tutta la penisola e non solo.

Chi ama prendere parte a eventi di ogni genere, alle varie mostre e non manca di visitare i musei permanenti presenti in Italia troverà in questo blog un valido aiuto. Un blog dedicato a mostre e musei di questo tipo, infatti, è non solo interessante, ma anche decisamente utile.

Cosa ci propone il blog

Sulla pagina principale del sito gestito da Caterina vengono pubblicate quotidianamente nuove notizie riguardanti il tema dell’arte. I vari interventi sono poi suddivisi in diverse categorie, in modo che sia più facile avere un’idea di cosa proponga il sito e anche raggiungere rapidamente le informazioni di cui si necessita.

Una sezione è dedicata a vere e proprie mini guide, che si possono anche scaricare per consultarle offline durante una visita. La sezione “Cose da sapere” riporta alcune notizie essenziali, non sempre contenute nelle guide ufficiali ai diversi luoghi dell’arte. Ci sono poi sezioni dedicate agli eventi in programma nel corso dell’anno e qualche suggerimento su come organizzare la prossima gita, partendo da alcune mete tra le più note e interessanti d’Italia e non solo.

Un link rimanda anche a una sezione dedicata ai biglietti per le principali mete italiane, con la possibilità anche di prenotare tour guidati e esperienze originali. L’idea è proprio quella di creare un posto dove chi ama l’arte possa trovare tutto ciò di cui ha bisogno, in pochi click.

L’arte è per tutti

L’idea che ha ispirato Caterina è il suo motto: non ti spiego la storia dell’arte, ma racconto le storie di cui parla l’arte. Il blog risulta quindi molto interessante e perfetto per chi ama approfondire l’arte, ma desidera anche un poco di brio e di divertimento.

Grazie all’aiuto di The Art Post Blog è facile scoprire le principali città d’arte, approfittando anche delle esperienze di Caterina e dei suoi programmi di viaggio. Per gli appassionati è disponibile anche una newsletter, che contiene una selezione dei principali argomenti disponibili nel mese precedente e le notizie in anteprima degli eventi organizzati da Caterina, che possiede anche una pagina su Facebook, su Instagram e su Twitter.

Contatti:

The Art Post blog

https://www.facebook.com/artpostblog

https://www.instagram.com/artpostblog/

https://twitter.com/artpostblog

artpostblog@gmail.com