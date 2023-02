Le super schiacciate di McClung, da YouTube all'Nba - Video

Da YouTube al trionfo nella gara delle schiacciate Nba. Mac McClung, 24 anni, trionfa nell'evento che monopolizza l'attenzione nel sabato dell'All Star Weekend. E lo fa con uno show strepitoso, soprattutto se si considera che la guarda è - finora - un giocatore quasi virtuale. McClung vanta in carriera solo 2 partite nella Nba, una con i Los Angeles Lakers e una con i Chicago Bulls. Ha appena firmato un contratto con i Philadelphia 76ers, senza nessuna garanzia di trovare spazio nel roster. Per chi frequenta YouTube, McClung non è però un nome nuovo. Nonostante una statura normale - 1,86 nella migliore delle ipotesi - il ragazzo della Virginia da anni condivide online le sue prodezze. Sul parquet di Salt Lake City davanti alle star Nba di ieri e di oggi - Da Giannis Antetokounmpo a Doctor J, da Shaquille O'Neal a Dominique Wilkins - ha proposto il meglio del repertorio. Ha schiacciato scavalcando due amici che, uno sopra l'altro, hanno creato un ostacolo di oltre 2 metri. Si è esibito in un 'normale' (per lui) 360, ha offerto al pubblico una suggestiva 'double pump' e ha chiuso con un'impressionante schiacciata '540': stacco e quasi due rotazioni completate in aria prima di affondare il pallone nel canestro. E adesso? Riuscirà a diventare un giocatore 'vero'? "Non mi interessa cosa pensino gli altri, penso alla mia strada. Il mio obiettivo è lasciare il segno nella Nba, continuerò a lavorare perché questo accada".





MAC MCCLUNG HITS THE 540. PERFECT SCORE. ARE YOU KIDDING ME.#ATTSlamDunk x #StateFarmSaturday

Live on TNT pic.twitter.com/ohSyYpMAq6 — NBA (@NBA) February 19, 2023