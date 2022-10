Le tante novità di CMON

Ora è ufficiale: CMON, editore internazionale di giochi da tavolo e di miniature, ma da qualche tempo anche di fumetti e giochi di ruolo, sarà a Lucca Comics & Games 2022, interpretando al meglio il concetto di transmedialità e proponendo alla grande community un’offerta inedita. Per l’occasione verrà allestito un padiglione monografico di 100 metri quadrati in piazza San Giusto con aree gioco e spazi per presentare le novità editoriali. Tra queste:

l’anteprima italiana di "Marvel Zombies – A Zombicide game" (che ha raccolto oltre 9 milioni di dollari su Kickstarter), ambientato in un universo Marvel alternativo in cui i giocatori affronteranno orde di supereroi contagiati con progetto grafico curato interamente dall’italiano Marco Checchetto, uno degli artisti di punta del fumetto supereroistico contemporaneo;

"Cyberpunk 2077: Gangs of Night City", boardgame ufficiale in cui il giocatore controllerà una delle gang che si spartiscono Night City, con l’obiettivo di accumulare il più alto bottino in Street Cred;

il fumetto "Zombie Comics and Games" che racconta di una Lucca alle prese con un assalto zombie in pieno festival;

"Dune: War for Arrakis", gioco strategico del film omonimo che vi proietterà all’interno dell’universo creato da Frank Herbert, in un’esperienza incredibilmente appassionante;

per gli amanti del genere horror ecco "Cthulhu: Death May Die", gioco cooperativo in cui gli investigatori/giocatori dovranno debellare la minaccia soprannaturale che incombe su ogni partita;

spazio anche al mondo del gioco di ruolo con "Zombicide: Chronicles" dove si potrà creare un Sopravvissuto e prepararsi per l’apocalisse nel duro mondo di Zombicide;

i giocatori più giovani invece si divertiranno con "Marvel United X-men", gioco di carte e miniature veloce e divertente, dove nei panni degli eroi Marvel bisognerà fermare impegnative minacce, ma anche i titoli ufficiali dedicati a Scooby Doo e ai LooneyToons.

CMON porterà quindi nella capitale del gioco d'Occidente alcune perle del proprio catalogo, e moltissime attività, per soddisfare tutti gli appassionati di gioco più attenti ed esigenti.

Tutti coloro che visiteranno il padiglione CMON potranno provare i giochi in esposizione, tra cui i Zombicide packs di The Boys, Batman Metal, Iron Maiden, Thundercats e Supernatural.

Inoltre, i visitatori riceveranno l’esclusivo fumetto "Zombie Comics and Games", scritto da Stefano Vietti e Michele Monteleone e disegnato da Marco Itri, che immagina una Lucca Comics & Games invasa dagli zombi.

Autori, artisti e disegnatori si alterneranno per tutti i cinque giorni presso il padiglione di CMON, oltre al già citato Marco Checchetto, anche Adrian Smith, Paolo Parente, Paul Bonner, Dany Orizio, Giancarlo Olivares, Stefano Moroni e i pittori di miniature Fabrizio Russo e Mike McVey, uno dei direttori artistici di scultura di CMON.