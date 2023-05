Le ultime su Berardi. Come stanno Mazzocchi, Arnautovic e Holm

News dai campi in vista della prossima giornata

Bologna, le ultime su Arnautovic e Cambiaso

Non arrivano grosse novità sul fronte Arnautovic e Cambiaso. I due calciatori continuano il loro programma di lavoro differenziato e molto probabilmente salteranno il match in programma venerdì sera contro il Verona, partita che avvierà la 31.a giornata.

In attacco torna Orsolini dalla squalifica, ma il calciatore non è sicuro di un posto: possibile la conferma di Barrow sulla trequarti con Sansone in avanti.

Sassuolo, come sta Berardi?

Dopo la vittoria sulla Juventus, il Sassuolo spera di recuperare Domenico Berardi in vista della sfida con la Salernitana in programma sabato pomeriggio allo stadio Arechi. L'attaccante neroverde è stato costretto a saltare il match con la Juventus a causa di un problema muscolare non particolarmente preoccupante, ma comunque da monitorare.

Lo staff medico del Sassuolo sta valutando con grande attenzione le condizioni fisiche di Domenico Berardi che potrebbe essere già a disposizione per la sfida di sabato pomeriggio sul campo della Salernitana. Lo stesso tecnico Dionisi aveva dichiarato: "Contiamo di riaverlo presto con noi”.

Salernitana, recuperato Mazzocchi

Il rientro di Pasquale Mazzocchi potrebbe essere una delle novità di formazione della Salernitana in vista della sfida di sabato pomeriggio con il Sassuolo. Rimasto in panchina a Torino, l'esterno granata potrebbe trovare una maglia da titolare contro i neroverdi, anche in virtù di una possibile variazione tattica da parte di Paulo Sousa che potrebbe rispolverare la difesa a quattro.

A centrocampo ritornerà Lassana Coulibaly che ha scontato il turno di squalifica, mentre mancherà ancora Crnigoj, alle prese con una lesione al soleo. Tra i giocatori infortunati dei campani ci sono anche Federico Fazio e Giulio Maggiore, anche se quest'ultimo potrebbe essere recuperato almeno per partire dalla panchina.

Spezia, le ultime su Holm e Zurkowski

Prosegue la marcia di avvicinamento dello Spezia al derby con la Sampdoria, una sfida importantissima anche in chiave salvezza. Gli uomini di Semplici sono reduci da quattro partite senza vittorie e hanno visto assottigliarsi il vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Verona che, allo stato attuale, dista appena tre punti. Ecco perché il derby in programma sabato sera a Marassi metterà in palio punti davvero pesanti.

Il tecnico Leonardo Semplici deve valutare le condizioni fisiche di Szymon Zurkowski, alle prese con un leggero stiramento agli adduttori che lo ha costretto a saltare la sfida con la Lazio. Potrebbe recuperare, almeno per partire dalla panchina. Si attendono notizie anche sulla situazione di Holm, fuori ormai da otto partite.

Fantacalcio.it per Adnkronos