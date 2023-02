Le ultime su Ibra, Pasalic, Dessers, Rabiot e Colley

Milan Pioli su Ibra, Maignan e Tomori

Mister Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Torino: "Ibrahimovic sta meglio, l'autonomia è quasi nulla perché ha fatto un mezzo allenamento e la rifinitura di oggi. Sarà con noi perché ha voglia di stare con noi.

Leao lo vedo molto motivato e molto concentrato. Maignan continua a migliorare, ha ripreso a lavorare sul campo ma non ancora con i compagni. Bennacer e Tomori non sono disponibili, lo saranno in Champions martedì".

Atalanta, Pasalic KO!

L'Atalanta perde Mario Pasalic per la sfida di sabato sera all'Olimpico contro la Lazio. Tegola non da poco per mister Gasperini, il croato infatti ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia destra. L'allenatore nerazzurro dovrà rivedere il suo centrocampo: in pole tra le soluzioni l'impiego in mediana di Koopmeiners e De Roon, poi l'inserimento di Boga da trequartista a supporto degli avanti Lookman e Hojlund.

Juventus, Rabiot a parte

La Juventus a caccia di continuità. Dopo il convincente 3-0 di Salerno, i bianconeri ospiteranno la Fiorentina allo Stadium nella 22^ giornata. L'infermeria si sta man mano svuotando, ma non mancheranno ancora problemi per Allegri. Infatti Miretti e Milik torneranno non prima dell'inizio di marzo. Non sono gli unici degni di nota, anche Bonucci e Pogba saranno ancora out domenica: il difensore soffre ancora di un'infiammazione al tendine dell'adduttore, mentre il centrocampista sta facendo i conti con l'indolenzimento ai flessori. Oggi si è allenato a parte Rabiot, ma non desta preoccupazione. Per il francese si è trattata di una semplice gestione delle energie e domenica sarà in campo regolarmente.

Cremonese, infortunio per Dessers

Guai in casa Cremonese. Mister Davide Ballardini deve fare i conti l'infortunio occorso a Dessers. Il centravanti ha lamentato un problema muscolare alla gamba e si sottoporrà nelle prossime ore a esami clinici del caso. il tecnico pronto a lanciare dall'inizio domenica a Napoli la coppia offensiva formata da Ciofani e Bonaiuto.

UFFICIALE - Sampdoria, ceduto Colley

La partita contro il Monza è stata l'ultima con la maglia blucerchiata per Omar Colley. Il difensore gambiano si è trasferito ufficialmente in Turchia, seguendo le orme di Zaniolo. Omar Colley era in panchina contro il Monza per motivi di mercato, ma l'infortunio di Gunter nel riscaldamento lo ha costretto a giocare titolare. Una buona prestazione, da 6,5 in pagella, è stata il suo commiato alla Serie A. La Sampdoria ha sistemato le casse cedendolo ora al Besiktas a titolo definitivo.

Fantacalcio.it per Adnkronos