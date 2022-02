Le utility guidano il rimbalzo di Piazza Affari

Mentre l’esercito russo si appresta a conquistare la capitale ucraina Kiev, Piazza Affari ha chiuso la seduta in rally spinta dall’andamento delle utilities: sul Ftse Mib, che ha terminato la settimana con un +3,59% a 25.773,03 punti, spiccano gli acquisti su Enel (+5,77%), Terna (+4,95%), Italgas (+5,46%) ed A2A (+4,62%).

Giornata di recuperi anche per l’accoppiata formata da Prysmian e da Stellantis, salite rispettivamente del 5,49 e del 5,3%. Nuova giornata di guadagni per Leonardo (+4,07%), che ha capitalizzato le tensioni geopolitiche e la firma del contratto per la costruzione del drone militare europeo Euromale, e per STMicroelectronics (+4,4%), spinta dagli acquisti sul Nasdaq.

Tra i titoli del made in Italy, shopping su Moncler (+4,99%), che nel 2021 ha registrato un fatturato sopra i livelli pre-Covid, e Geox (+1,65%), che nello scorso esercizio ha registrato una crescita dei ricavi del 14,4%. I conti, e l’esposizione alla Russia, hanno fatto perdere a Maire Tecnimont il 10,7%.

Partita in rosso, l’accoppiata formata da UniCredit ed Intesa Sanpaolo ha chiuso con un +3,81 e con un 2,72 per cento.

Nell’asta di questa mattina, il Tesoro ha collocato Btp a 5 anni con un rendimento in aumento di 58 centesimi all’1,07% (prima volta sopra la soglia dell’1% dal giugno 2019) e decennali che hanno visto il dato crescere di 43c all’1,81%. Poco mosso lo spread Btp-Bund a 163 punti base (In collaborazione con Money.it).