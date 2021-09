Leader Forza Nuova allo stadio: "Solo tampone, no Green pass"

Il leader di Forza Nuova allo stadio, "ma senza Green Pass". "Ecco che parte la campagna del fango. Mi spiace per loro, mai scaricato il Green Pass. Per andare a vedere la As Roma, come previsto, ho fatto solo tampone con risultato, senza conseguente Green Pass", dice Giuliano Castellino, leader di Forza Nuova, replicando ad alcuni organi di stampa dopo essere stato ‘beccato’ ad assistere allo stadio alla partita tra giallorossi e Trabzonspor ma specifica di non aver scaricato alcun green pass.

"Stavolta la cantonata è grossa – dice Castellino - Vero, sono andato allo stadio, ma senza Green Pass e senza scaricare nessun Green Pass temporaneo, ma solo facendo un tampone dove si certificava la mia negatività. Tentando di ‘beccarmi in castagna’, hanno solo dimostrato ancora una volta di voler colpire chi si oppone al loro pensiero unico. Il mainstream, quello che ci bombarda ogni giorno di menzogne, il braccio armato della tirannia sanitaria, continua il suo lavoro di manipolazione della verità per servire gli interessi del padrone", afferma il leader di Forza Nuova.

"Invito tutti i tifosi a non fare il vaccino, né a scaricare il Green Pass, ma di continuare a seguire la propria squadra del cuore facendo un semplice tampone, senza richiedere alcun green pass. Per ora la legge lo prevede", conclude Castellino.