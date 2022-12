League of Legends abbandona FTX

Il recente collasso di FTX non cessa di produrre i suoi effetti negativi sul comparto fintech, diminuendone agli occhi degli investitori e dell’opinione pubblica la credibilità. In ordine di tempo, l’ultima azienda ad abbandonare l’exchange insolvente è Riot, che possiede il celebre videogioco “League of Legends”. In un comunicato stampa, i legali dell’impresa affermano di essersi già rivolti al giudice competente, facendo leva su una clausola rescissoria contenuta nel contratto di sponsorizzazione.