Botta e risposta su Twitter tra LeBron James e i tifosi: il fuoriclasse del Los Angeles Lakers si è concesso un break di leggerezza rispondendo a ogni domanda sul social dell'uccellino. Tra le prime domande, se davvero giocherà un anno con suo figlio Bronny in Nba: "Quello è il piano a Dio piacendo", risponde, sognando un duetto con l'erede che attualmente è ancora all'high school. E subito dopo, l'altra: "Bronny ti ha già battuto in una sfida uno contro uno?", e qui la botta d'orgoglio: "L'ultima volta che abbiamo giocato sul serio ho spaccato il tabellone con una schiacciata e non abbiamo potuto finire la sfida...". Nel lungo scambio si inserisce anche la leggenda del football Tom Brady, quarterback dei Tampa Bay Buccaneers: "Tu e io, 5 round di shootout di hockey su ghiaccio: chi vince?". "Io, ma di poco", la replica.

Quanto ancora continuerà a giocare? "Per come mi sento, onestamente posso andare avanti ancora un po'. Dipende tutto da me e dalla mia testa! Sono ancora ossessionato". Chi sceglierebbe per un due contro due contro Michael Jordan e Scottie Pippen? LeBron irisponde: "Kobe Bryant, Kevin Durant o Kyrie Irving". Il momento più brutto della sua carriera: "Perdere nelle Finals contro Dallas giocando di m...", dice ricordando il k.o. incassato quando indossava la maglia dei Miami Heat. "Ho premuto il pulsante del reset, sono tornato ai fondamentali, ho lavorato sul mio gioco per migliorare così che le difese non potessero concentrarsi su una cosa sola. Ore e ore e ore ogni giorno in estate. Sono tornato concentratissimo". Quindi, un pronostico "esagerato" per la finale di Champions League tra il suo Liverpool, di cui è socio di minoranza, e il Real Madrid. "4-3 per noi!!!". C'è anche spazio per l'Italia nelle risposte. Vacanza preferita? "Capri, Italia".