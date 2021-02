Lecce, accoltellata a morte in strada: ricercato l'ex

(Adnkronos)

Una donna di 29 anni originaria di Rimini è stata accoltellata ed è morta questa sera a Specchia Gallone, in provincia di Lecce, mentre si trovava per strada insieme al suo fidanzato con il quale conviveva nel Salento da qualche tempo. Il presunto responsabile, che si è allontanato subito dopo, sarebbe stato identificato e viene ora ricercato: nella caccia all'uomo, l'ex fidanzato della vittima, sono impegnati agenti della Polizia di Stato e i carabinieri della Compagnia di Maglie. La donna

La donna, uccisa nella frazione di Minervino di Lecce, si chiamava Sonia Di Maggio: è stata trasportata all'ospedale di Scorrano in gravi condizioni ma è morta dissanguata. Sonia avrebbe cercato di proteggere il suo nuovo fidanzato dall'ex compagno. E' stata la madre del nuovo fidanzato a raccontare questo particolare ai cronisti per le strade del piccolo centro. Sempre secondo quanto riferito dalla donna, il presunto assassino li avrebbe sorpresi alle spalle. Poi sarebbe nato un litigio e infine l'uomo avrebbe sferrato alcune coltellate alla 29enne che l’avrebbero raggiunta anche al volto e in parti vitali.