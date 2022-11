Lecce-Atalanta 2-1, il raddoppio nella prima mezz'ora

L'Atalanta non trova la soddisfazione che cercava dopo la sconfitta con il Napoli e affonda a Lecce per 2-1, merito di una prestazione superba dei padroni di casa al limite della zona retrocessione: 2-1 il risultato finale. Nel primo tempo un uno-due micidiale del Lecce in due minuti della mezz'ora gela la Dea, 2-0 prima con Baschirotto al 28', raddoppia Di Francesco al 30' freddando nuovamente Sportiello, oggi schierato da Gasperini al posto di Musso. Riduce le distanze Zapata al 40'.

Nella ripresa l'Atalanta prova a recuperare ma il Lecce non ha interesse a farglielo fare e adotta la tecnica della melina dinamica. Occasione per la Dea al 79' con Koopmeiners ma la palla supera la traversa. Gasperini lascia entrare Boga all'80', l'ivoriano si mette subito all'opera ma un suo dribbling all'81' non finalizza. Al 90' l'arbitro concede 5 minuti di recupero ma il risultato non cambia.