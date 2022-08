Lecce-Inter 1-2, gol di Dumfries allo scadere

L’Inter vince 2-1 sul campo del Lecce nell’anticipo serale della prima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. I nerazzurri, avanti al 2’ con Lukaku, vengono raggiunti al 48’ da Ceesay. Allo scadere, la rete decisiva di Dumfries. La formazione di Inzaghi sblocca il risultato alla prima offensiva. Cross da sinistra, sponda e Lukaku da due passi non ha problemi ad appoggiare di testa in rete: 0-1. L’Inter controlla il gioco, il Lecce punge poco ma ha il merito di non concedere grandi opportunità ai nerazzurri, che nella prima frazione si fanno vivi con Calhanoglu. I padroni di casa colpiscono in avvio di secondo tempo. Di Francesco innesca Ceesay, che di sinistro in diagonale buca Handanovic: 1-1. L’Inter si riversa nella metà campo avversaria e colleziona occasioni in serie. Il portiere salentino Falcone para tutto e quando l’estremo difensore non ci arriva è il palo a respingere il colpo di testa di Dumfries. Quando il pareggio sembra definitivo, arriva il gol dell’Inter. Corner da destra, sponda di Lautaro e Dumfries al 94’ spinge in rete il pallone del 2-1.