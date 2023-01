Lecce-Lazio 2-1, rimonta giallorossa

Immobile porta in vantaggio i biancocelesti, i salentini ribaltano il match con Strefezza e Colombo

Il Lecce rimonta e batte la Lazio 2-1 nel match valido per la 16esima giornata della Serie A. Biancocelesti fermi a 30 punti in classifica, raggiunti dalla Roma vittoriosa sul Bologna. I pugliesi salgono a quota 18.

La Lazio sblocca il risultato al 14' con Immobile, che scatta sul filo del fuorigioco e fa centro con un perfetto diagonale rasoterra. Nella ripresa il Lecce riporta il match in parità al 57': una palla ribattuta da Provedel trova pronto Strefezza che di destro batte il portiere della Lazio. Il Lecce passa in vantaggio al 72' con un'azione offensiva perfetta: Di Francesco crossa al volo da sinistra, Colombo è puntuale per il tap-in: 2-1.