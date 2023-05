Lecce, stagione finita per Hjulmand?

Brutte notizie per Baroni ed i tifosi del Lecce: Morten Hjulmand si ferma. Il problema fisico accusato ieri in allenamento potrebbe rivelarsi più serio del previsto. Una tegola per l'allenatore giallorosso in vista del decisivo scontro salvezza in programma domenica, alle 12.30, contro lo Spezia.

Ma andiamo con ordine. Ieri mattina, durante il secondo allenamento settimanale, il capitano ha accusato una fitta alla coscia destra e si è subito fermato abbandonando il campo. Il timore del club è che si tratti di uno stiramento muscolare con il serio rischio di saltare lo scontro diretto e anche il finale di stagione. Stamattina gli esami strumentali chiariranno tutti i dubbi, la grande speranza in casa giallorossa è che non sia nulla di così grave.

Arrivato nel 2021 e fino ad oggi, l’attuale regista del Lecce finora non ha mai saltato una sfida per infortunio. Ha saltato solo 4 partite per squalifica su 95 turni tra Serie A (33 presenze) e B (56 apparizioni e 2 nei play-off). A 23 anni Hjulmand è diventato un vero leader, prezioso anche al Fantacalcio e finito sul taccuino di diverse big, non solo italiane.

In caso di assenza di Hjulmand, fuori per squalifica già nella gara di andata al Picco, Baroni farà giocare al suo posto Blin, che ha già sostituito il danese nei due precedenti stagionali contro Fiorentina (1-1) al Via del Mare e, appunto, Spezia (0-0 l’8 gennaio scorso).

Fantacalcio.it per Adnkronos