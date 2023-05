Lecce, versa alcool addosso alla moglie e le dà fuoco: donna in rianimazione

Ha versato alcool addosso alla moglie, in particolare sul volto e sui capelli, nella loro abitazione in via Cadorna a Galatone, in provincia di Lecce, e poi le ha dato fuoco. Inoltre l'ha ferita con un'arma da taglio colpendola all'altezza dell'ombelico e del fianco destro. Sull'episodio indagano i carabinieri.

Attualmente la donna, che ha appena fatto in tempo a riferire ai sanitari quanto le era successo, è ricoverata in ospedale in rianimazione dove è stata intubata.