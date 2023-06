L’eccellenza dei forni a legna prefabbricati: ritorno alla cucina autentica

Milano, 29 Giugno 2023. Se cerchi un modo per rivoluzionare le tue esperienze culinarie all’esterno e riassaporare assieme ad amici e parenti i gusti genuini di un tempo allora non c’è nulla di meglio di un forno a legna prefabbricato.

I forni a legna prefabbricati rappresentano infatti la soluzione ideale per chi desidera godere dei benefici e dell’autenticità che solo lo scoppiettio del fuoco e l’odore di legna possono offrire alle pietanze più semplici e buone come il pane o la pizza. Uno spazio esterno come un giardino diventerà il punto focale di tutta la casa durante le serate estive - e non solo - grazie all’installazione di un forno a legna che riunirà famiglia e amici per serate indimenticabili.

Grazie all’assemblaggio modulare questi forni risultano meno costosi rispetto alla muratura ma non per questo meno pratici e durevoli: vediamo insieme tutti i benefici di un forno a legna prefabbricato e quali sono gli elementi ai quali prestare attenzione nel pre acquisto.

Qualità e praticità: quando un forno a legna trasforma l’ambiente esterno

Quando si decide di acquistare un forno a legna bisogna considerare vari elementi e in genere quello che incide maggiormente sulla scelta è proprio il prezzo, molto diverso tra un modello prefabbricato e uno in muratura.

Partiamo allora dai prezzi dei forni a legna prefabbricati: sicuramente, come già anticipato, questo genere di prodotto risulta essere più economico rispetto al classico forno in muratura. Inoltre è un prodotto da assemblare senza opere murarie invasive, sporcizia in giro o manovali che distruggono il giardino dopo giorni di lavoro - e addio anni di meticolosa cura del prato.

Un altro importante aspetto riguarda l’estetica: acquistare un forno prefabbricato significa essere assolutamente certi circa il risultato finale che non potrà essere compromesso da eventuali errori di valutazione come spesso accade costruendo un forno in muratura.

Grazie a un forno a legna prefabbricato da esterno il tuo giardino si trasformerà in una vera cucina gourmet e tutti i tuoi amici e parenti non vedranno l’ora di trascorrere intere serata a cucinare pizza, pane, arrosti o altre gustose pietanze genuine e buone, cotte in modo naturale con quel magnifico retrogusto di affumicato derivante dalla legna che brucia.

Possedere un forno prefabbricato significa abbracciare - anzi riabbracciare - una cucina antica, autentica, che riporta sapori impossibili da replicare con altri metodi di cottura.

In commercio esistono moltissimi modelli e varianti di forni prefabbricati da esterno ma non tutti possiedono le caratteristiche adatte per un’esperienza di gusto eccellente.

La prima cosa da considerare riguarda l’interno del forno, la camera di cottura in cui si andranno a cuocere i cibi. Molto spesso le camere di cottura vengono rivestite con materiali non idonei allo scopo come mattoni semplici o addirittura cemento.

Il cemento è un materiale chimico che non è in grado di resistere a temperature elevate e non garantisce una cottura salutare al cibo.

Occorre scegliere camere di cottura in materiali naturali come il mattone refrattario, un derivante dell’argilla cotto a 1200° che possiede numerosi benefici:

● è resistente alle alte temperature;

● è naturale e quindi puoi cuocere i cibi a contatto diretto;

● non disperde il calore.

Immagina: dopo una pizzata tra amici, quando il forno è ancora caldo, potresti infornare del pane che si cuocerà lentamente diventando gustoso e fragrante oppure potresti seccare delle erbe aromatiche e tutto questo senza consumare altra legna perché basterà sfruttare il calore residuo.

L’altro aspetto fondamentale riguarda poi i moduli con cui viene costruito il camino: occorre scegliere materiali resistenti a calore, usura e intemperie che non si rovinano nel corso degli anni.

Iacoangeli: i vantaggi dei forni a legna prodotti dal 1983

Se la cucina ti appassiona e desideri gustare il sapore autentico di pane, pizza o piatti preparati “come una volta” allora Iacoangeli Forni è un punto di riferimento che si occupa della produzione e vendita di forni prefabbricati dal 1983.

Ogni forno a legna prefabbricato Iacoangeli si distingue per estetica, funzionalità e durevolezza nel tempo.

I forni a legna prefabbricati sono infatti studiati per offrire un equilibrio tra eccellenti prestazioni ed estetica senza tempo.

In catalogo è possibile trovare forni tradizionali a cottura diretta come i modelli Messico, Francia, Canada e Italia oppure forni a cottura indiretta come Austria, Olanda, Svizzera e Oceania.

Ogni forno a legna presenta le seguenti caratteristiche:

● struttura in cemento armato resistente a usura, intemperie e sbalzi di calore;

● piani cottura e camera forno in mattone refrattario, materiale naturale e resistente fino a 1200 gradi;

● piani da lavoro in cotto smaltato, tradizionali e facili da pulire.

I mastri artigiani producono ogni modulo dei forni prefabbricati che vengono assemblati a casa del cliente con trasporto e montaggio gratuito nei dintorni di Ardea - l’azienda è comunque disponibile a consegne in tutta Italia.

Acquistare questi forni a legna da giardino risulta essere un vero investimento: i prodotti sono infatti garantiti a vita.

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl per Spider Link