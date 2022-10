Lecco, padre e figlia trovati morti: ipotesi omicidio-suicidio

Il ritrovamento questa mattina in un'abitazione di Osnago, Comune della Brianza lecchese

I corpi senza vita di un uomo e di sua figlia sono stati trovati questa mattina in un'abitazione di Osnago, Comune della Brianza lecchese. A fare la scoperta il figlio dell’uomo, allarmato perché il padre non rispondeva alle chiamate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Lecco mentre il procuratore Ezio Domenico Basso si sta recando sul luogo. Non si esclude l’ipotesi omicidio-suicidio, un aspetto che deve ancora essere chiarito.