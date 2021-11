L'edicola digitale di Volocom diventa un benefit aziendale con Atlantia

Milano, 26 novembre 2021 – Volocom, società leader nello sviluppo di servizi e soluzioni per la media intelligence e il knowledge management, può annoverare un altro autorevole cliente per il servizio di Edicola Digitale. Atlantia - holding strategica di investimento per la gestione di concessioni autostradali e aereoportuali, oltre che di servizi digitali per la mobilità - ha infatti scelto, nell’ambito dei progetti di cultura aziendale, di offrire l’Edicola Digitale VoloEasyReader come benefit per tutto il proprio personale.

L’Edicola Digitale di Volocom, permette di sfogliare, da un unico punto di accesso, tutte le testate di cui si è sottoscritto l’abbonamento e di interrogare un motore di ricerca multimediale con notizie aggiornate h24. Ognuno dei dipendenti potrà così consultare con agilità le principali testate nazionali - anche in mobilità grazie all’App dedicata – e scoprire le notizie più importanti e le breaking news nazionali e internazionali, arricchendo quotidianamente le proprie conoscenze e il proprio sguardo sull’attualità: un valore aggiunto fondamentale secondo Atlantia, che intende così promuovere una cultura aziendale orientata alla soddisfazione del dipendente, affiancata dall’arricchimento personale quotidiano attraverso l’informazione.

“Siamo orgogliosi di poter contribuire a questa scelta innovativa di Atlantia, ” afferma Valerio Bergamaschi, amministratore di Volocom “siamo sicuri che questo benefit possa fornire ai collaboratori dell’azienda uno sguardo ampio sull’attualità grazie all’informazione di qualità che garantiamo”, conclude Bergamaschi.

Volocom è il leader italiano dell’Edicola Digitale B2B ed è tra i leader del mercato della Media Intelligence. Tra i clienti Volocom sono presenti i principali editori italiani (tra cui RCS, GEDI, Il Fatto Quotidiano, Monrif, Libero, Avvenire, Il Giornale, La Verità, L’Osservatore Romano, Sesaab, SKY, Class Editore, Mediaset, Radio Vaticana e Radio24), Istituzioni (quali SGPR, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, DPC, Conferenza Episcopale Italiana, Ministero degli Interni, degli Esteri e della Difesa) e inoltre aziende di tutti gli altri settori, dalle Utility (quali A2A, IREN, HERA), al Finance (tra cui Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mediolanum e BPER ) alle agenzie di informazione (ANSA, ADNKronos, Radiocor_Sole24Ore) e Agenzie di rassegna stampa che utilizzano la suite VoloPress come piattaforma di business.

Per info: Simona Bernabei | email: s.bernabei@volocom.it |