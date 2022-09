L'edizione 2022 della China Tai'an Investment and Cooperation Fair ha ottenuto risultati positivi

TAIAN, Cina, 13 settembre 2022 /PRNewswire/ -- La mattina del 6 settembre, la 36a edizione del Mount Tai International Mountaineering Festival e la China Tai'an Investment and Cooperation Fair 2022 sono state grandiosamente inaugurate a Tai'an (Shandong). Oltre 650 ospiti e uomini d'affari provenienti da Malesia, Corea del Sud, Germania, altri Paesi e regioni, nonché dalla stessa Cina, hanno partecipato all'evento sia in presenza che tramite collegamento video e hanno discusso insieme di amicizia, sviluppo e futuro.

In occasione di questa importante cerimonia di sottoscrizione di progetti, Tai'an ha firmato 66 progetti con un investimento totale di 65,9 miliardi di CNY e investimenti esteri pattuiti per 218 milioni di USD. "Tai'an dispone di infrastrutture perfette, grandi risorse umane e un contesto imprenditoriale eccellente. Riteniamo che sia un luogo ideale per costruire una base produttiva. Credo che il progetto del parco industriale e infrastrutturale high-end sino-tedesco sboccerà e darà i suoi frutti a Tai'an". Alla fiera, Gao Fei, Direttore generale di Boehner air conditioning group China, ha confermato la presenza di un contesto imprenditoriale ideale a Tai'an.

La sottoscrizione di progetti chiave e la promozione di iniziative correlate alla filiera industriale sono i punti salienti della China Tai'an Investment Cooperation Fair. Quest'anno sono stati firmati numerosi importanti progetti della filiera industriale, per un totale di 46 iniziative, con un investimento complessivo di 53,45 miliardi di CNY, pari all'81,1%.