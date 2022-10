L’Educazione digitale di Poste Italiane: il digital marketing a servizio del business

Un webinar per illustrare gli strumenti utili a far conoscere la propria attività professionale

Mercoledì 12 ottobre, Poste Italiane ha in programma il webinar “La comunicazione social al servizio del business” in cui verranno illustrati gli strumenti utili a far conoscere l’attività professionale attraverso il funzionamento delle principali piattaforme, le logiche sottostanti alle diverse impostazioni di target e le opzioni di personalizzazione.

Conoscere le regole del web marketing e capire come adattarle è fondamentale per sviluppare il business, rendere riconoscibile e distintiva l’offerta, differenziarla da quella dei concorrenti ed attrarre l’attenzione di potenziali clienti.

Il webinar si inserisce nel percorso dedicato al supporto del processo di trasformazione digitale dei Piccoli Operatori Economici, liberi professionisti e imprenditori che vogliono integrare le tecnologie nelle proprie attività per ampliare o consolidare il proprio business.

Anche questo webinar colloca l'Azienda come guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e innovazione.