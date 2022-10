Lega, Bossi: "Faccio valere le ragioni del Nord"

“Quello che sto facendo è in linea con ciò che ho fatto tutta la vita: far valere le ragioni del Nord. Ribadisco che 'Comitato Nord' è un comitato interno alla 'Lega per Salvini premier'". E' quanto sottolinea con l'AdnKronos Umberto Bossi, facendo chiarezza sulla iniziativa lanciata lo scorso primo ottobre. Nel Comitato "non sono coinvolti nomi - dice ancora il fondatore della Lega Nord - che non fanno parte del partito e alla base c’è il rispetto della militanza".

"Le persone alle quali do mandato per l’organizzazione - dichiara Bossi - sono l’europarlamentare Angelo Ciocca con il compito di tenere i rapporti con i militanti e le istituzioni europee e Paolo Grimoldi per gestire le relazioni regionali. Ho scelto i due esponenti della Lega per aiutarmi nel progetto poiché il comitato è interno alla 'Lega Salvini premier'".

"Il vessillo è quello che ha fatto grande gli ideali della Lega: l’autonomia per il Nord. Il fazzoletto e la cravatta verdi sono i nostri simboli di libertà", conclude il Senatur. (di Francesco Saita)