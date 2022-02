Lega, da Consiglio federale mandato a Salvini per creare e allargare alleanza

"Piena fiducia e mandato al segretario" della Lega, Matteo Salvini, "di lavorare per creare, allargare e potenziare un’alleanza alternativa alla sinistra". E' quanto emerge dal Consiglio federale della Lega, che si è svolto in via Bellerio a Milano.

A proposito delle tensioni nel centrodestra, Salvini, entrando nella sede del partito, ha sottolineato che "il centrodestra si ricostruisce, non c’è problema. Io lavoro per andare oltre, per raccogliere e andare oltre". Quanto alle critiche ricevute da Giorgia Meloni ha affermato: "Io non rispondo a chi critica, né da destra né da sinistra". Poi, a chi gli chiedeva se la sua proposta di federazione fosse aperta anche a Fratelli d’Italia, il leader della Lega ha risposto: "Io lavoro per unire, non dico mai di no a nessuno". "Ognuno fa le sue scelte, ma io non uso aggettivi che altri usano per me" ha aggiunto.

Il Consiglio federale della Lega oggi ha approvato "all’unanimità" alcuni obiettivi per i prossimi mesi individuati da Salvini e "su cui impegna tutto il partito a cominciare da ministri, governatori, parlamentari, sindaci e amministratori locali" comunica la Lega. Le proposte di Salvini riguardano il no a nuove tasse sulla casa e alla riforma del catasto, il no a nuove restrizioni e, in tema di Dad a scuola, nessuna differenziazione tra bimbi vaccinati e non vaccinati, sì un decreto urgente per aiutare famiglie e imprese col pagamento delle bollette di luce e gas, un impegno più concreto per la difesa dei confini e la lotta all’immigrazione clandestina.

Segretari cittadini, provinciali e regionali della Lega "saranno già da domani al lavoro per raccogliere nuove adesioni ed avere entro febbraio più iscritti dell’intero 2021", si aggiunge dal partito.

Nessun riferimento alle possibili dimissioni del ministro leghista Giancarlo Giorgetti durante il federale di oggi. Nel suo intervento, a quanto si apprende, il capo delegazione della Lega non è tornato sull'ipotesi emersa sabato scorso, nel corso dell'elezione di Sergio Mattarella. Né Matteo Salvini né gli altri interventi hanno dedicato passaggi alla vicenda.