Lega del Filo d'Oro, campagna per lasciti solidali

Scegliere di fare un lascito solidale a favore della Lega del Filo d’Oro significa contribuire, in modo concreto, a garantire un futuro migliore a chi non vede e non sente. Grazie, infatti, alla generosità di tanti italiani che hanno scelto di ricordare la “Lega” nelle ultime volontà, la Fondazione può continuare a crescere, realizzando i suoi progetti più rilevanti, come l’apertura di nuove Sedi e Centri nelle varie regioni d’Italia e la costruzione del nuovo Centro Nazionale, ormai in fase di completamento. Per promuovere la grande importanza di un gesto in grado di vivere per sempre a sostegno di bambini, ragazzi e adulti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali, la Lega del Filo d’Oro rilancia la campagna di sensibilizzazione sui lasciti testamentari “Tra la tua vita e la loro c’è un filo sottile”, che vede come protagonista Renzo Arbore, storico amico e testimonial dell’Ente.