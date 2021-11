Lega, ex ministro Castelli: "Scontro Salvini-Giorgetti è reale"

"Penso che il segretario è lui, dal Federale mi aspetto, semplicemente, che sottoscriva le sue proposte. Certo, a questo punto devo riconoscere che tra Salvini e Giorgetti lo scontro è reale". Lo dice all'AdnKronos Roberto Castelli, già ministro della Giustizia e leghista della prima ora, alla vigilia del consiglio Federale, convocato per questa sera a Roma, da Matteo Salvini. "Non credo ci saranno particolari problemi", assicura Castelli. Che però non nasconde di vedere nubi all'orizzonte. "Fino a qualche tempo fa ero uno di quelli che diceva che la contrapposizione tra Giorgetti e Salvini avesse più che altro carattere giornalistico, fosse poco reale, ma certo - aggiunge - dopo quanto uscito sul libro di Vespa, che è una sorta di notaio della politica italiana, devo riconoscere che quella cosa, lo scontro c'è, esiste davvero".

"E' davvero venuta allo scoperto una grossa diversità di vedute tra i due, ma - ribadisce Castelli all'Adnkronos - non credo che ci sarà oggi, al federale, uno scontro in chiaro. Spero, per intenderci, che non ci sia il famoso 'che fai mi cacci?', andato in scena tra Berlusconi e Fini all'auditorium della Conciliazione nell'aprile del 2010, penso che prevarrà la linea di Salvini, che resta il segretario è ha il compito di esprimere appunto la linea del partito".