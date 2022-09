Lega, Giorgetti: "Per governare serve equilibrio"

"Non dimenticare quello che siamo e servire il nostro popolo". Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti è salito sul palco di Pontida per il suo intervento. Visibilmente zoppicante, ha rivolto un saluto ai militanti, "anche a chi non c'è più". "Per governare ci vuole equilibrio tra quello che si vorrebbe e quello che si può. E l'equilibrio è un atto di coraggio", ha detto.