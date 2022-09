Lega, Maroni: "Ora congresso straordinario per un nuovo segretario"

L'intervento sul Foglio: "Io saprei chi eleggere. Ma per adesso non faccio nomi"

"Ora si parla di un congresso straordinario della Lega. Ci vuole. Io saprei chi eleggere come nuovo segretario. Ma per adesso non faccio nomi". Lo scrive Roberto Maroni in un intervento pubblicato sul 'Foglio'.

Nelle parole del leghista, anche il commento sull'esito delle elezioni con un dato "certo: la distanza tra le due coalizioni è abissale, mai sotto i 15 punti", una "vittoria netta" con Meloni che "potrà contare sulla maggioranza assoluta sia alla Camera che al Senato".