Lega, Salvini: "Nuovi arrivi, non solo da centrodestra"

"Nei prossimi giorni entreranno nella Lega alcuni parlamentari. Di diverse parti, non solo di centrodestra". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa a Milano. La crescita della Lega "che passa dai sindaci ai consiglieri regionali, passerà anche attraverso l'adesione convinta al progetto Lega di alcuni parlamentari", ha aggiunto.

"In questo periodo non entrano nella Lega solo due consiglieri regionali e un sottosegretario, ma alcune centinaia di amministratori locali che per me valgono più di deputati, senatori e ambasciatori", ha affermato Salvini, annunciando il passaggio da Forza Italia alla Lega del presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, e di due altri esponenti regionali.