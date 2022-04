Legalità e Profitto, Rotondi (M.E.P.): “Oltre a dimensione finanziaria c’è dimensione sociale”

“Noi siamo Macchine Elettroniche Piegatrici, M.E.P che sono delle macchine che tagliano, piegano, saldano sagomano il ferro e l'acciaio destinato all'edilizia industriale e le grandi opere pubbliche. Necessariamente un settore così di nicchia deve essere governato attraverso il portafoglio ordini, quindi noi abbiamo 10mila macchine installate nel mondo cui dobbiamo dare manutenzione, servizio, assistenza tecnica, ricambi. E poi ci sono i nuovi impianti che si vendono. Gli impianti entrano in commesse che fanno il portafoglio ordini, la ricchezza e il serbatoio di attività con cui l'azienda affronta il futuro. Nonostante le incertezze l'azienda sta navigando bene e offre prospettive future interessanti. Necessariamente i numeri sono fondamentali, è evidente: l'utile è la base. Poi bisogna andare alla recupero della dimensione umana e della sicurezza nel rispetto delle norme e della conformità. Una purezza istituzionale e non dimentichiamo la 231 per esempio, non dimentichiamo tutti i temi sulla 254, la comunicazione di impresa non riferita necessariamente soltanto ai numeri, oltre alla dimensione finanziaria c’e alla dimensione sociale. E’ chiaro che superare una crisi significa innanzitutto marcare e difendere l’indipendenza economico-finanziaria dell'impresa, cui si associa come un Benchmark nuovo una nitidezza delle dimensioni legali e normative: si pensi che l’azienda, la M.E.P., è 3 stelle dell’Antitrust. Non è che tutte le aziende lo possano vantare. Tutta la dimensione legata all'ambiente le SG sono diventati un Benchmark assoluto, i bilanci di sostenibilità e le riflessioni intorno alla Iso 14001 per l'ambiente. Buon ultima responsabilità sociale d'impresa, la sa8000: sono tutti argomenti che aiutano a proteggersi dalla crisi , ad avere i risultati interessanti e a governare eh tutte le incertezze. La situazione attuale è di assoluta incertezza, questo ormai è motivo di abitudine e anche di sfida quasi. Poter affrontare un'economia che si trasforma: le economie non fioriscono, soprattutto le economie industrializzate, le economia si trasformano. La dimensione con cui si trasformano è il principale elemento, quasi la chiave di lettura, con cui affrontare il momento di incertezza”.