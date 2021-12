Legalità: Meritocrazia Italia, 'insegnare ad essere cittadini onesti, fondamentali modelli virtuosi'

"Si può insegnare la legalità? Si può insegnare a essere cittadini onesti? La risposta è si". Lo afferma in una nota Meritocrazia Italia che cita una frase di Corrado Alvaro: "La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere onestamente sia inutile". Spiega la nota che "educazione civica e rispetto possono essere appresi e trasmessi. Studio e confronto sono utili allo scopo, ma non sufficienti. Non bastano neppure i tanti talk show o le trasmissioni costruite sulla curiosità per omicidi e altri delitti efferati. Fondamentali sono modelli virtuosi di riferimento".

"La storia d’Italia reca traccia di tanti grandi che hanno fatto della legalità uno stile di vita, rinunciando a facili guadagni e talora a costo del sacrificio del proprio benessere per coerenza di vita. Sono figure - rileva Meritocrazia Italia - che oggi meritano di essere valorizzate, con la divulgazione delle loro esperienze e promovendo letture mirate nelle scuole. Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Rosario Livatino, Emanuela Loi, Rita Levi Montalcini, Sandro Pertini, Nilde Iotti, Giovannino Guareschi, Fulvio Croce, Peppino Impastato, Donatella Colasanti: alcuni tra i molti che hanno saputo imporsi grandi rinunce in nome di un’ideale superiore. Di un’altra idea di felicità. Un’idea oggi non convenzionale. Tracciano una via fatta non solo di sacrifici, ma anche di quella profonda soddisfazione che può venire dalla consapevolezza di aver fatto il proprio dovere e di aver dato un contributo alla crescita comune".

"È importante tornare a parlare ai Giovani di legalità, onestà, impegno civile, responsabilità e Merito, perché troppo spesso sono esposti a un vero e proprio bombardamento di modelli negativi, proposti da trasmissioni che insegnano che tutto è lecito pur di arrivare al successo, che essere scaltri nell’aggirare l’ostacolo è un vanto, mentre l’onestà è il valore desueto dei deboli. È pacifica - continua la nota di Meritocrazia Italia - la necessità di riformare la società favorendo il riconoscimento dei valori sani della legalità. Almeno a parole. Nei fatti, l’idea è spesso tradita, consapevolmente oppure no. Come ebbe a dire don Lorenzo Milani, "A che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca? Ecco, occupatele". L’onestà non è un’entità astratta, ma impone concretezza: la si respira nell’aria, la si vede nelle strade e, soprattutto, la si percepisce nel silente senso di appartenenza che reca voglia di essere, di partecipare, di mettersi in gioco in prima persona".

"La correttezza non è materia altrui, è responsabilità di ciascuno, senza eccezioni. L’obiettivo - aggiunge Meritocrazia Italia - è ricostruire il Paese sulla cultura dell’onestà, del Merito e dell’Equità, che tornino a rappresentare la regola, non l’eccezione. Enti e Istituzioni si impegnino nell’organizzazione di incontri e seminari presso le Scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare i giovani al valore della legalità e di far conoscere e apprezzare modelli virtuosi, incentivare la partecipazione, diretta ove possibile, oppure mediante la lettura di documenti o e la visualizzazione di filmati al fine di valorizzare uomini e donne che hanno fato della legalità uno stile di vita. Si propone la creazione, la pubblicazione e la divulgazione da parte di Scuole, centri di educazione e formazione e biblioteche, di un elenco di libri, film, opere teatrali e musicali divise per fasce di età consigliate e ambito di riferimento, al fine di consentire a docenti e genitori di individuare più agevolmente il materiale da utilizzare per stimolare il dibattito ed il confronto in tema di legalità ed onestà", conclude Meritocrazia Italia.