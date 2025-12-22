Legge di Bilancio 2026: ultime modifiche agli emendamenti, lunedì approdo in Senato

La Commissione Bilancio del Senato ha proseguito a ritmo serrato i lavori sugli emendamenti alla Manovra 2026 anche allo scopo di riuscire a terminare l’esame entro la fine della settimana per consentire l’avvio della discussione in Aula già da Lunedì 22. Tra gli emendamenti approvati in Commissione segnaliamo una nuova formulazione dell’emendamento del Governo che modifica la ritenuta d’acconto per le imprese: in sintesi, si prevede un anticipo della misura al 2028 con un’aliquota ridotta dello 0,5% e dell’1% nel 2029, con un gettito previsto 734,5 milioni che diventeranno 1.469 nel 2029. Confermato il contributo richiesto alle Assicurazioni e le nuove regole sul TFR dei neoassunti. In questo caso, si estende la platea delle aziende che dovranno conferire il Tfr al fondo Inps. Reinserite, inoltre, le misure da 3,5 miliardi di euro per le imprese. Confermati quindi i fondi sotto forma di crediti di imposta per gli investimenti di Transizione 5.0 e per la Zona economica speciale per il Mezzogiorno, la Zes unica. Nel pacchetto rientra quindi lo stanziamento di 1,3 miliardi per Transizione 4.0, i cui fondi erano andati subito esauriti nonostante gli investimenti già fatti dalle aziende. Oltre mezzo miliardo in più è per il credito d’imposta per la Zes unica, e aumentano le aliquote della Zes unica per agricoltura, pesca e acquacoltura. Nei fondi rientrano anche quelli per il caro materiali, molto attesi dalle imprese.

La scheda del provvedimento