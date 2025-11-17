circle x black
Cerca nel sito
 

Legge di Bilancio, prosegue l’esame in attesa degli emendamenti

17 novembre 2025 | 17.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’iter della Manovra di Bilancio prosegue in Parlamento. In settimana, la Commissione Bilancio del Senato ha avviato e proseguito l’esame in sede referente della legge di Bilancio 2026. Dapprima si è svolta l’illustrazione della Manovra da parte dei relatori, ovvero i Senatori Borghi (Lega) e Liris (FDI). Parallelamente, è arrivato il carico degli emendamenti: si parla di circa 1.600 depositati dalla Maggioranza, 3.800 dalle Opposizioni. Le richieste saranno successivamente ridotte con la presentazione degli emendamenti segnalati, complessivamente 414 di cui 238 della Maggioranza. Affitti brevi, tassa sull’oro e sui piccoli pacchi sono solo alcuni dei temi al centro degli emendamenti presentati. Restano poi i temi della rottamazione e delle pensioni tanto cari soprattutto alla Lega. Lato Opposizioni, diversi emendamenti riguardano: il fiscal drag, salario minimo, incremento del fondo sanitario nazionale per l’assunzione di personale paritario, soppressione dell’aumento dell’età pensionabile per il comparto sicurezza, ripristino Opzione Donna. Ricordiamo che le eventuali modifiche dovute agli emendamenti devono essere a saldi invariati ovvero senza toccare la cifra complessiva di 18,7 miliardi di euro prevista per la Manovra.

La scheda della Legge di Bilancio

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Legge di Bilancio Manovra di Bilancio Senato Bilancio 2026 Affitti brevi Tassa sull'oro
Vedi anche
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza