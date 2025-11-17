Legge di Bilancio, prosegue l’esame in attesa degli emendamenti

L’iter della Manovra di Bilancio prosegue in Parlamento. In settimana, la Commissione Bilancio del Senato ha avviato e proseguito l’esame in sede referente della legge di Bilancio 2026. Dapprima si è svolta l’illustrazione della Manovra da parte dei relatori, ovvero i Senatori Borghi (Lega) e Liris (FDI). Parallelamente, è arrivato il carico degli emendamenti: si parla di circa 1.600 depositati dalla Maggioranza, 3.800 dalle Opposizioni. Le richieste saranno successivamente ridotte con la presentazione degli emendamenti segnalati, complessivamente 414 di cui 238 della Maggioranza. Affitti brevi, tassa sull’oro e sui piccoli pacchi sono solo alcuni dei temi al centro degli emendamenti presentati. Restano poi i temi della rottamazione e delle pensioni tanto cari soprattutto alla Lega. Lato Opposizioni, diversi emendamenti riguardano: il fiscal drag, salario minimo, incremento del fondo sanitario nazionale per l’assunzione di personale paritario, soppressione dell’aumento dell’età pensionabile per il comparto sicurezza, ripristino Opzione Donna. Ricordiamo che le eventuali modifiche dovute agli emendamenti devono essere a saldi invariati ovvero senza toccare la cifra complessiva di 18,7 miliardi di euro prevista per la Manovra.

