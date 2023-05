Lego 2K Drive, annunciato il programma post-lancio del gioco

2K e LEGO Group hanno rivelato nuovi dettagli sui contenuti post-lancio di Lego 2K Drive, il gioco di avventura e guida basato sui mattoncini danesi. Dopo l'uscita del gioco verranno rilasciati infatti dei contenuti online a pagamento, nella fattispecie quattro stagioni di gioco accessibili tramite Drive Pass. A partire dall'uscita della Stagione 1 del Drive Pass a giugno, ogni Stagione avrà nuove sfide e 100 livelli da giocare. In ogni Stagione è possibile guadagnare una serie di nuovi premi gratuiti che cambieranno di volta in volta. Nella Stagione 1, si potranno ottenere nuovi piloti, adesivi, decorazioni per veicoli, suoni e altro. Inoltre, entro il primo anno verrà rilasciato un nuovo scenario di gioco. È possibile acquistare il Premium Drive Pass, disponibile per ogni singola Stagione, o il” Drive Pass Anno 1", un pacchetto che include le versioni Premium delle Stagioni 1-4, il veicolo Awesome Pizza e 550 gettoni da utilizzare nel negozio del gioco. Lego 2K Drive sarà rilasciato il 19 maggio su PC e console.