LEGO Technic Peugeot 9X8: una hypercar ibrida

Conto alla rovescia per il lancio del LEGO Technic Peugeot 9X8: 1.775 mattoncini per costruire l’hypercar ibrida.

LEGO Technic Peugeot 9X8 è una fedele riproduzione in scala 1:10 della velocissima hypercar ibrida francese. Una replica che si rivolge agli appassionati di auto e amanti dei mattoncini Lego, un modello che rappresenta tutta l’esperienza maturata dal Marchio del Leone nelle massime competizioni automobilistiche.

Quattro ruote motrici e una trasmissione a 7 rapporti, la Peugeot 9X8 è spinta da un powertrain ibrido a basse emissioni, un motore V6 con unità elettriche, che le consentono di raggiungere performance elevatissime.

LEGO Technic Peugeot 9X8 è composto da 1.775 mattoncini.

Kasper René Hansen, designer del Gruppo LEGO ha dichiarato: “I nostri due marchi si sono uniti per creare un prodotto che celebra una nuova era delle corse e di ingegneria ibrida. Ricreare le forme e i dettagli di un’auto così affasciante utilizzando gli elementi LEGO Technic non è stato facile, ma è stato un onore lavorare in modo così creativo con il team di Peugeot TotalEnergies a questo progetto e sono orgoglioso che insieme siamo riusciti a costruire realmente la versione LEGO Technic di questa hypercar”.

LEGO Technic Peugeot 9X8 è lunga 50 cm, larga 22 cm e alta più di 13 cm e sarà commercializzata a partire dal 1 maggio.

La versione da corsa LEGO dell’hypercar francese è stata svelata in occasione della prima gara europea del Campionato del Mondo FIA WEC in Portogallo.

Olier Jansonnie, Direttore Tecnico di Peugeot Sport ha dichiarato: “La nostra collaborazione tecnica con il Gruppo Lego è iniziata nel gennaio 2022, 6 mesi prima del debutto in gara della Peugeot 9X8, avvenuto alla 6 Ore di Monza. Abbiamo impiegato un anno per sviluppare completamente il progetto con i team tecnici e di design, il che ci ha permesso di trasporre direttamente i dettagli della Peugeot 9X8 sul modello Lego Technic. Per entrambi i marchi era molto importante creare un modello che fosse il più realistico possibile. I team Peugeot, Peugeot Sport e LEGO si sono incontrati numerose volte per mettere a punto lo sviluppo delle sospensioni e dei sistemi ibridi, che non possono essere riprodotti a partire da fotografie. Ringraziamo il Gruppo LEGO per questo progetto, siamo molto orgogliosi e colpiti dal risultato finale che va oltre ogni nostra immaginazione”.