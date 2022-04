Leicester-Roma, Giannini: "Tifo può spingere giallorossi in finale"

"E' tutto aperto, non c'è una chiara favorita ma la Roma ha tutte le carte in regola per andare in finale di Conference League. Bisogna vincere all'Olimpico perché lo 0-0 non basta più con la nuova regola e la spinta del tifo giallorosso potrebbe essere decisiva". L'ex capitano della Roma Giuseppe Giannini commenta così all'Adnkronos il pareggio per 1-1 dei capitolini nella semifinale d'andata di Conference League contro il Leicester.

"Ieri la Roma mi è piaciuta molto nel primo tempo dove ha messo in difficoltà un avversario tosto come il Leicester -aggiunge la bandiera giallorossa-, ha fatto davvero un'ottima partita, poi nel secondo tempo ha sofferto un po' ma ci sta. La miglior Roma può farcela, speriamo di andare a Tirana a giocarci la Coppa".