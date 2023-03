Lenovo presenta il nuovo display smart per le riunioni Teams

In occasione dell’Information Systems Europe (ISE 2023) di Barcellona, Lenovo ha presentato il nuovo ThinkSmart View Plus con display Microsoft Teams , device per la collaborazione dotato di funzioni premium audio, video e lavagna interattiva. ThinkSmart View Plus è un device integrato con display multitouch da 27 pollici e funzioni di calcolo integrato per produttività e collaborazione. Se collegato al PC, ThinkSmart View Plus consente la condivisione dello schermo per visualizzare contemporaneamente contenuti e relatori. Inoltre, ThinkSmart View Plus può essere utilizzato in modalità monitor quando è collegato a un PC tramite USB-C.

Il device è dotato anche delle funzioni per l’hot desking, cioè consente di individuare e prenotare rapidamente le postazioni di lavoro disponibili, per effettuare chiamate, organizzare riunioni ad hoc o accedere al proprio Teams personale. Una volta effettuato l'accesso, è possibile trasferirsi dall’home office all’ufficio vero e proprio nel proprio ambiente di lavoro. Dopo essersi disconnessi, le informazioni personali dell’utente vengono rimosse dal dispositivo. Include una soundbar con due altoparlanti da 5W e un array di quattro microfoni. La fotocamera è una IRGB 4K con inquadratura automatica e sicurezza supportata da IA. ThinkSmart View Plus utilizza un SOC Qualcomm QCS8250. ThinkSmart View Plus sarà disponibile in Europa a partire dalla metà del 2023, prezzi da 2.370 euro.