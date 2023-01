Lentini srl presenta Ferdicam e Ferdicam Plus, i nuovi prodotti per un’agricoltura più sana e produttiva

L’azienda calabrese di Rizziconi lancia due nuovi fertilizzanti che aprono la via verso soluzioni più salubri per le colture.

Reggio Calabria, 3 gennaio 2023 - Il settore agricolo è in continua evoluzione per rispondere alle sempre più pressanti richieste di prodotti ecosostenibili da parte dei consumatori. Fertilizzanti e concimi per le colture entrano a far parte di questo processo di rinnovamento verso coltivazioni più sane e sicure.

«In questi ultimi tempi, l’agricoltura sta cambiando radicalmente, ogni anno vengono formulati e presentati prodotti nuovi: il futuro dei fertilizzanti si sta spostando verso i prodotti a base di componenti vegetali, come ad esempio i biostimolanti, sicuramente più sostenibili rispetto alle sostanze chimiche utilizzate attualmente», spiega Rocco Lentini, figlio del compianto Ferdinando, mancato prematuramente e fondatore nel 1988 dell’azienda di Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria, che fornisce prodotti fitosanitari e fertilizzanti per l’agricoltura ad aziende, grossisti e rivenditori del settore agricolo dell’intera regione.

Se la tendenza verso un’agricoltura più sostenibile è ormai acclarata, l’azienda di Lentini non si trova impreparata: infatti ha da poco presentato due prodotti che aprono la via verso soluzioni più salubri per le colture.

«Abbiamo formulato due prodotti nuovi, delle vere novità sul mercato: Ferdicam e Ferdicam Plus. Si tratta di fertilizzanti liquidi organici vegetali che favoriscono la crescita e il vigore di tutte le piante. Sono prodotti molti versatili: possono essere applicati sia per via fogliare sia per fertirrigazione su tutti i tipi di colture e durante qualsiasi fase del loro ciclo vegetativo. Gli aspetti positivi? Sono sostanze prive di cloruri ed essendo prodotti organici riducono il rischio di inquinamento da azoto minerale in quanto ne evitano il suo massiccio utilizzo. L’appellativo Ferdicam prende il nome da mio padre: è stato lui a pensare e inaugurare il progetto che poi abbiamo portato a termine noi eredi. Un modo per ricordarlo e commemorare in un certo senso il grande impegno che ha sempre profuso in azienda e i suoi insegnamenti che sono per noi un grande patrimonio di conoscenza».

Infatti, la ditta Lentini, grazie all’illuminata gestione del titolare, si è sempre contraddistinta per la vicinanza alle aziende agricole e agli agricoltori ai quali ha sempre offerto le soluzioni più adatte alle loro necessità. Da qui la passione per la ricerca di prodotti innovativi di alta qualità come i fertilizzanti organici a base vegetale per ottenere colture più sane, più produttive e anche più resistenti agli attacchi di funghi e batteri.

Lo stesso Ferdinando, relatore di spicco a meeting e convegni per la promozione di un’agricoltura più sostenibile, ha sempre riconosciuto il valore della consulenza, tuttora punto cardine dell’azienda.

«Ancora adesso – continua Rocco Lentini – con i miei tecnici visito le aziende della zona per fornire un’assistenza puntuale ed esperta ai clienti, decidendo insieme a loro quali migliori strategie agronomiche adottare in relazione allo stato fisiologico e nutrizionale delle colture, sempre nel rispetto e nella tutela dell’ambiente. Oltre a ciò vengono effettuate puntuali consegne e un’accurata assistenza post vendita per non fare mai mancare la nostra vicinanza agli agricoltori della zona».

L’azienda si prepara adesso alle sfide del futuro: «Anche tra mille difficoltà, dovute alla situazione economica che stiamo vivendo, la nostra azienda è comunque in crescita grazie all’apporto di nuove figure professionali e alla pianificazione di ulteriori prodotti innovativi per l’agricoltura. Tutto, sempre nel solco tracciato da mio padre».

