Leo Messi nuovo testimonial di Bitget

L’exchange Bitget, nato nel 2018 e tra i leader del settore cripto, ha recentemente annunciato di aver siglato un accordo con Lionel Messi, stella in forza al Paris Saint Germain e vincitore di ben sette Palloni d’Oro, per la produzione di un film promozionale in occasione dei prossimi mondiali di calcio in Qatar. Grazie all’appeal del giocatore, i fan avranno la possibilità di esplorare tutte le potenzialità offerte dal mondo del Web3 e dall’azienda, che già la scorsa stagione era comparsa sulle maglie da gioco della Juventus.