Leonardo, nasce fondazione Med-Or: Minniti alla guida

Roma, 27 feb. (Adnkronos)

Un ponte attraverso il quale fare circolare idee, programmi e progetti concreti, rendicontabili e coerenti con il ruolo dell'Italia nel mondo globalizzato, sia sotto il profilo del trasferimento di tecnologie tradizionali e innovative sia sotto il profilo dell’alta formazione e del trasferimento capacitivo in sinergia con prestigiose Istituzioni accademiche e della ricerca nazionali e corrispondenti nei Paesi in cui vengono svolte le attività. E' con questo intento che nasce 'Med-Or' - dal Mediterraneo allargato fin sotto il Sahara (Med), fino al Medio ed Estremo Oriente (Or) - la neonata fondazione di Leonardo la cui guida è affidata a Marco Minniti, l'ex ministro dell’Interno nel governo Gentiloni. Il presidente dovrebbe essere anche affiancato da un general manager. Nell'organizzazione dovrebbero figurare anche personalità che per il loro standing e i contatti mantenuti a livello internazionale potranno far valere la loro esperienza.

Med-Or vuole essere un soggetto nuovo nel suo genere, globale e collaborativo. La fondazione, infatti, nasce per unire le competenze e le capacità dell’industria con il mondo accademico per lo sviluppo del partenariato geo-economico e socio-culturale con i Paesi del Mediterraneo allargato, dell’Africa Sub-sahariana, del Medio Oriente e dell’Estremo Oriente con l’obiettivo di porre le basi per uno sviluppo sostenibile ed integrato, nel rispetto delle specificità di ciascuno, legato a partnership strategiche di lungo periodo che, attraverso investimenti e sinergie industriali permetta all’Italia di esprimere il meglio delle proprie competenze.

Una cabina di energia propositiva insomma che consentirà di unire i tratti geo-economici e culturali più diversi senza assumere una postura didascalica o d’indirizzo. La cabina, composta da eccellenze del mondo politico-istituzionale, industriale ed accademico permetterà la sinergia tra tutte le iniziative geo-economiche e culturali proiettate nelle aree geografiche di interesse, con una regola aurea impostata sul registro della concretezza, della rendicontabilità, della trasparenza rispetto agli investitori, siano essi economici, finanziari, culturali o di capitale umano.

Med-Or, che punta quindi a favorire il dialogo costruttivo tra Paesi, Culture, Sistemi economici con l’obiettivo di enfatizzare il ruolo dell'Italia a livello globale, avrà anche una funzione attiva nello sviluppo di programmi strutturali nei settori dell’Aerospazio, della Difesa e della Sicurezza con l’obiettivo di sviluppare e consolidare le competenze e le capacità delle Aree geo-politiche cui si rivolge, nel rispetto degli ordinamenti e delle culture di rispettivo riferimento, con la realizzazione di soluzioni multipurpose ovvero in grado di sostenere ed accrescere la loro resilienza e sicurezza, in chiave tecnologica innovativa.

Med-Or permetterà in particolare di consolidare le relazioni con gli stakeholder dei Paesi di interesse, al fine di qualificare Leonardo come un partner tecnologico innovativo nei settori dell’Aerospazio, della Difesa e della Sicurezza (Ad&S), secondo le linee-guida strategiche coerenti con la vision BeTomorrow2030.

La nuova fondazione consentirà anche di individuare e perimetrare gli ambiti di interesse strategico dei Paesi ingaggiati, assorbendone i contenuti ed elaborando i Project-Concepts relativi; di selezionare i soggetti accademici con i quali e presso i quali inserire programmi di ricerca e sviluppo, oltre che di formazione, supportando le partnership con le Istituzioni accademiche e della ricerca nazionali; di organizzare e gestire iniziative incrociate tra università e centri di ricerca, curando il loro collegamento con opportunità di sviluppo della collaborazione industriale tra realtà Leonardo e le realtà compatibili dei Paesi d’interesse; di organizzare eventi, studi e ricerche funzionali alla definizione di aree di comune interesse secondo una logica 'push' verso l’innovazione, con l’obiettivo di accrescere le sensibilità e le competenze dei Paesi-target; di essere uno strumento catalizzatore di iniziative ed azioni funzionali alla sicurezza sanitaria post-pandemica ed alla resilienza complessiva dei Paesi ingaggiati.