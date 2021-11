L'amministratore delegato di Leonardo Alessandro Profumo è salito a Bruxelles per festeggiare alla Biblioteca Solvay i sessant'anni di Telespazio, controllata che vede la francese Thalese come socio di minoranza, fondata nel 1961 da Rai e Italcabl e oggi tra i principali operatori al mondo nei servizi satellitari. Telespazio, per Profumo, "è un vero gioiello".