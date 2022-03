Leonardo spinge al rialzo Piazza Affari

Chiusura positiva, anche se lontana dai massimi intraday, per le borse europee. Dopo aver capitalizzato le aperture arrivate dal presidente russo Putin, che ha fatto sapere che nei colloqui tra Russia e Ucraina sono stati fatti “alcuni progressi”, i listini del Vecchio continente hanno ritracciato parte dei guadagni in vista del weekend.

A Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha chiuso a 23.069,36 punti (+0,8%), la performance migliore è stata registrata da Leonardo (+11,53%). Oltre che dal contesto geopolitico, nelle ultime settimane diversi Paesi hanno annunciato un incremento dei budget destinati alla difesa, le azioni sono state spinte dai conti e dall’outlook.

Il 2021 si è chiuso con ricavi a 14,1 miliardi (+5%) ed un utile a 587 milioni (+142%). Per il 2022, la società stima ricavi per 14,5-15 miliardi ed un Ebita di 1,18-1,22 miliardi. Il Cda ha deliberato di reintrodurre il dividendo proponendo una cedola di 0,14 euro per azione.

Giornata decisamente positiva, in attesa del Cda di domenica, anche per Telecom Italia (+4,83%) mentre i bancari hanno chiuso in ordine sparso una seduta decisamente volatile: Banco Bpm ha segnato un +2,28%, Intesa Sanpaolo un +0,24% ed UniCredit ha lasciato sul campo l’1,09%.

Sul completo, +7,51% di Brunello Cucinelli dopo l’incremento delle stime di crescita dei ricavi per il 2022 al 12%, contro il +10% precedente, e 7,62% di Tod’s che nel 2021 ha evidenziato un rosso di 5,9 milioni di euro (-73,2 milioni nel 2020).

Dopo l’asta di Btp ed all’indomani del meeting della Bce, lo spread tra i nostri decennali e quelli tedeschi è sceso del 2,7% a 160 punti base. Nel corso della mattina il Tesoro ha offerto Btp a 3, 7 e 15 anni: il triennale ha visto il rendimento scendere di 12 centesimi allo 0,57%, nel caso del 7 anni è stato registrato un rosso di 5 centesimi all’1,47% mentre per il titolo con scadenza 2037 il rendimento lordo si è attestato al 2,11%. (In collaborazione con Money.it).