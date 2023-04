Leoni scappano dalla gabbia al circo, tra gli spettatori è il panico - Video

Due leoni fuggono durante uno spettacolo circense. E tra gli spettatori è il panico. Lo show si stava svolgendo nella città cinese di Luoyang: improvvisamente i due felini sono riusciti ad uscire dalla gabbia dove i domatori erano intenti a far eseguire loro gli esercizi. Ne è nato un fuggi fuggi di massa, tra gli spettatori impauriti, come testimoniano i video diffusi sui social. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Two escaped lions caused mass panic at a circus in the #Chinese city of #Luoyang in mid-April. The animals had escaped during a performance. Hundreds of spectators then fled the premises. Fortunately, no one was injured .. pic.twitter.com/KBC9RilyNb